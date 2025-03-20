İmamoğlu’nun Gözaltına Alınması Tepki Çekti

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YOLSUZLUK VE TERÖR SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturması çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 87 kişi gözaltına alındı. Bu olay, kamuoyunda dikkat çekti.

TEPKİLERİ ARTIRAN GÖZALTI

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik kaygılarını paylaşan isimlerden biri, AK Parti kurucuları arasında yer alan ve eski Milli Eğitim Bakanı olan Hüseyin Çelik oldu. Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada, “Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi, bu sabah kendisi ve birçok çalışma arkadaşının gözaltına alınması kabul edilebilir şeyler değildir.” şeklinde ifadeler kullandı.

DEMOKRASİ VE HUKUKA ZARAR VEREN DURUMLAR

Ayrıca, yaşanan olayların sonucunda halkın protesto hakkının kısıtlanmasının, zaten hassas bir durumda olan demokrasimiz ve hukukun temel ilkeleriyle ilgili telafisi mümkün olmayan yaralar açtığına dikkat çekti. Olağanüstü hâl ilan etmeden olağan dışı tedbir ve kararların alınmasının fiilen sıkıyönetim uygulaması olduğunu vurguladı. “Her türlü tepki ve protestonun sağduyu ve hukuk sınırları içinde olması gerektiği de izahtan varestedir” dedi.

HALKIN İRADESİNE SAYGI GÖSTERİLMELİ

Çelik, AK Parti’nin benzer durumlarla karşılaştığını belirterek, “Halkın iradesi ile bilek güreşi yapılmaz” ifadesini kullandı ve her siyasi rakibin hukukuna sahip çıkılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Bu durumun hem halk içinde hem de uluslararası alanda saygınlığı etkilediğini, kırılgan olan ekonomiye büyük zararlar verdiğini dile getirdi. Sonuçların en çok dar gelirli vatandaşları etkilediğine vurgu yaptı ve “Yazıktır, günahtır…!!!” diye ekledi.