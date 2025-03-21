İmamoğlu’nun Gözaltına Alınması Tepki Çekti

İMAMOĞLU İÇİN NÖBET TUTAN GÜNDOĞDU’NUN DUYGULARI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturmaları dolayısıyla 19 Mart’ta gözaltına alındı. Gözaltının ardından, 59 yaşındaki emekli Metiner Gündoğdu, İmamoğlu’nun evinin önünde nöbet tutmaya başladı. Her sabah erken saatlerde bisikletiyle Kağıthane’den Sarıyer’deki konutuna gelen Gündoğdu, hava kararana kadar bu nöbeti sürdürüyor.

NEDEN NÖBET TUTUYORUM

Gündoğdu, “Oyumun peşine düştüm. Bir oy attım. O çalındı. Evde oturup, televizyon seyredip, havuç kemirmek istemiyorum” şeklinde belirtti. Ayrıca, Fakir Baykurt’un “Yılanların Öcü” romanına atıfta bulunarak, “Hakkını ara Kara Bayram, hakkını” diyerek sesini yükseltti. Gündoğdu, “Vallahi cumhuriyetim çalındı. Elimizin avucumuzun içinden kaydırdılar. Cumhuriyetimiz, demokrasimiz çalınıyor. Yeter, biraz durun” diye ekledi.

CHP’YE ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de hitap eden Gündoğdu, “Sevgili Özgür Özel son anda güzel bir adım attı. Allah’ını seversen çimento ol. Bu halkı birleştir” dedi. Gündoğdu, İmamoğlu’nun serbest bırakılmasını isteyerek, “Aksi takdirde bu iş burada bitmeyecek” ifadesini kullandı.

NÖBETİM DEVAM EDECEK

Nöbetini sürdüreceğini vurgulayan Gündoğdu, “Ölene kadar buradayım. Uyuyamıyorum, yatamıyorum. Oğluma, torunuma hesap veremeyeceğim” şeklinde duygu ve düşüncelerini aktardı.