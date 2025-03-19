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İmamoğlu’nun Gözaltına Alınması Tepki Çekti

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının yokluğu ve açık hatalar nedeniyle iptal edilmesinin ardından gelişmeler bugün İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla devam etti. İBB’ye yönelik terör örgütü ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık dahil olmak üzere toplam 84 kişi gözaltına alındı. Gözaltılara Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden çok sayıda tepki geldi.

DESTEK MESAJLARI DÜNYA ÇAPINDA YANKI BULDU

Avrupa’daki birçok önemli şehrin belediye başkanları ve Avrupa Parlamentosu üyeleri, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını eleştirdi. AP Üyesi ve Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, AP Üyesi Cecilia Strada, İtalyan Parlamentosu Üyesi Federico Gianassi ile diğer birçok yetkili, sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için ortak bir destek mesajı yayımladı. Videolarda, “İmamoğlu’nun yanındayız, Türkiye’de demokrasiden yanayız” ifadelerine yer verildi.

DİPLOMA İPTALİ DÜNYA BASININDA GÖRÜLDÜ

İmamoğlu’nun diplomasının iptali dünya çapında basında geniş yer buldu. Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Reuters bu konuyu, “Türkiye’deki üniversite muhalefete darbe olarak Erdoğan’ın rakibinin diplomasını iptal etti” başlığıyla duyurdu. Bu başlık, dikkatleri üzerine çekti.

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