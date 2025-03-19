İmamoğlu’nun Gözaltına Alınması Uluslararası Yankı Yarattı

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI YURT DIŞINDA YANKILAR YARATIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, uluslararası medya dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Birçok haber kuruluşu, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını Türkiye’deki artan siyasi gerilimlerin bir göstergesi olarak yorumladı.

YOLSUZLUK VE TERÖR İDDİALARIYLA GÖZALTINA ALINDI

Associated Press (AP), İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ bağlantıları iddialarıyla gözaltına alındığını yazdı ve bu durumu hükümetin muhalefet liderlerine karşı uyguladığı baskının bir devamı olarak değerlendirdi. Financial Times, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını manşetten vererek, “İmamoğlu’nun siyasi konuşmaları sebebiyle birçok cezai soruşturmayla karşı karşıya olduğu ve hükümeti yargıyı kullanarak iktidarını sürdürmekle suçladığı” bilgisini paylaştı.

CHP’DEN DARBECİ YORUMU

Reuters, İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi hakkında gözaltı operasyonlarının sabah saatlerinde başladığını belirtti. CHP, bu durumu “gelecekteki cumhurbaşkanımıza karşı bir darbe girişimi” olarak nitelendirerek, İmamoğlu’nun siyasi mücadelesine devam edeceğini ifade etti. Bild gazetesi, “Erdoğan’ın rakibi İmamoğlu gözaltına alındı” başlığıyla haberi duyurdu ve İmamoğlu’nun evine yapılan baskın sonrası gözaltına alındığını, “suç örgütü üyeliği ve yolsuzluk” ile suçlandığını aktardı.

MUHALEFETTEN SEÇİMLER ÖNCESİ OLUMSUZ ETKİLER

Bloomberg ve Barron’s gibi önemli finans yayınları da, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını manşetlerine taşıdı. Bloomberg, bu durumu “Türkiye’de muhalefete yönelik baskıların artışı” olarak değerlendirirken, Barron’s, gelişmenin Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrarı üzerindeki potansiyel etkilerine dikkat çekti. Her iki haber kuruluşu da, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının yaklaşan seçimler öncesinde muhalefetin durumunu zorlaştırabileceğini belirtti.

DIPLOMA İPTALİ VE KISITLAMALAR

Almanya merkezli Deutsche Welle (DW), “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ana siyasi rakibi Ekrem İmamoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmek üzereydi. Gözaltına alınması, üniversite diplomasının iptal edilmesiyle birlikte yeterliliğinin düşürülmesi sonrası gerçekleşti” ifadelerini kullandı. ABD merkezli CNN de, “Savcıların açıklamasına göre, Türk yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli rakiplerinden biri olan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yaklaşık 100 kişi hakkında gözaltı kararı verdi” diye bildirdi.

ULUSLARARASI BASINDA GÖZALTILAR NELERİ GETİRECEK?

Hindistan merkezli Times of India, “Türk yetkililer, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, iddia edilen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına aldı” başlığını kullandı. The Guardian, “İstanbul Belediye Başkanı, olası cumhurbaşkanlığı adaylığından sadece günler önce tutuklandı” başlığıyla konuyu aktardı. Rus Ria Novosti, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından şehirde belediye başkanının tutuklanmasının sonrasında gösterilerin yasaklandığını bildirdi. Washington Post, “Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rakibi olan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verdi” başlıklı haberi yayımladı.