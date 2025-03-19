İmamoğlu’nun Gözaltına Alınması Üzerine Protestolar

İBB BAŞKANI İKREM İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde savcılığın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. İmamoğlu’nun emniyette ifade verme süreci sürerken, Türkiye’nin farklı şehirlerinde protesto gösterileri gerçekleştiriliyor.

ANNEKARA’DA ÇOK SAYIDA PROTESTO GÖSTERİSİ

Bu protestoların en yoğun olduğu yerlerden biri de Ankara oldu. Ankara’da, binlerce kişi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleriyle birlikte Adalet Bakanlığı’na yürüyüş gerçekleştiriyor. Protestocular, İmamoğlu’na destek vermek amacıyla bir araya gelerek, duruma karşı tepkilerini dile getiriyor.