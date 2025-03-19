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İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Avrupa’dan Tepki

AVRUPA’DAN İMAMOĞLU’NA TEPKİLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, Avrupa Birliği ve çeşitli Avrupa başkentlerinden ciddi tepkilere yol açıyor. Avrupa Konseyi, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını kınayarak, sürecin “bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminin önemli adayına yönelik siyasi baskının tüm unsurlarının gözlemlendiği” şeklinde bir açıklamada bulundu.

ALMANYA’DAN GÖZALTI YORUMU

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, gözaltı kararını İmamoğlu’na “baskı uygulamak amaçlı” atılan bir dizi hukuki hamlenin parçası olarak değerlendirdi. Fischer, gözaltıyı Türkiye demokrasisinin “ciddi bir gerilemesi” olarak nitelendirdi.

AVRUPA BASINI GÖZALTIYI GÜNDEME TAŞIYOR

Avrupa’nın önde gelen gazeteleri de gözaltı haberine geniş yer ayırdı. İngiliz The Guardian gazetesi, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ana rakibi, üniversite diplomasını geçersiz kılmasından bir gün sonra gözaltına alındı; bu siyasi bir hamle olarak değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı. Amerikan New York Times gazetesi ise İmamoğlu’nu “Erdoğan’ın kilit rakiplerinden” biri olarak nitelendirdi. İtalyan Repubblica gazetesinin haberinde de “Erdoğan’a karşı yarışmaya hazırlanan İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu gözaltına alındı” başlığı kullanıldı.

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