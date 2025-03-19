İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Bahçeli’den Tepki

İBB’YE YÖNELİK SORUŞTURMALAR VE GÖZALTI SAYISI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi’nin de aralarında bulunduğu 79 şüpheli gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dikkat çekici bir açıklama yaptı.

BİRLİK VE ADALET VURGUSU

Bahçeli, “Hiç kimse dokunulmaz değildir. İBB Başkanı hukukun vereceği karara saygı duymalı” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyeti milli, üniter, demokratik, sosyal nitelikli bir hukuk devletidir. İnsan ve toplum huzuru vazgeçilmez değerdedir.” Bahçeli, milli dayanışma ve adalet ölçülerinin her muamele ve müdahalenin belirleyici anahtarı olduğunu da vurguladı. “Hukuki, insani ve inanç temeliyle her insan eşittir. Görevi, makamı ve mevkii ne olursa olsun normlar kümesinde herkesin eşit hak ve yükümlülükleri vardır” ifadesini kullandı.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE ADALET

Bahçeli, “Hiç kimse ayrımcılığa, ayrıştırmaya maruz bırakılamaz, ideolojik, politik ve ekonomik üstünlük ya da imtiyazlı bir ayrıcalığa sahip değildir. Türk yargısı bağımsız, tarafsız ve objektiftir.” dedi. İlgili eylemlerin göz ardı edilmesinin, toplumsal vicdanı derinden yaralayacağını belirtirken, adaletin önemine dikkat çekti. “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan adli tasarrufu sabır ve sağduyu ile karşılamak, hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşmak ortak sorumluluktur.” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

ŞİDDET VE TERÖRÜN REDDİ

Bahçeli, “Türkiye’nin şiddetsiz, şikayetsiz, terörsüz, şüphesiz, refah ve huzur dolu bir yüzyıla adım adım ilerlediği şu günlerde içimizi karıştırmaya, düzen ve dirliğimizi bozmaya teşebbüs eden iç ve dış odaklara azami dikkat gösterilmesi gerektiğini” belirtti. “Şiddet, insan onurunun hiçe sayılmasıdır. Terör de sistematik bir şiddettir.” diyerek toplumsal düzeyde şiddetin önlenmesinin önemine dikkat çekti. Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu konudaki araştırma ve strateji geliştirme çalışmalarından bahseden Bahçeli, faydalı bir çalışma yapıldığını ve bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.