İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Protestolar Sürüyor

GÖZALTINA ALMA VE İFADE İŞLEMLERİ

İki farklı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 91 şüpheli ile birlikte Çağlayan Adliyesi’ne gönderildi. Çağlayan Adliyesi çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alınırken, avukatlar ile polis arasında çatışma yaşandı. Adliyeye girmek isteyen bir grup avukat, polis çemberiyle karşılaştı. Avukatların adliyeye geçişlerine izin verilmedi.

POLİS MÜDAHALESİ VE MEYDAN OKUMA

CHP’nin çağrısına uyarak Saraçhane’de toplanan gruplar, Taksim’e yönelmek istemesi üzerine polisle karşılaştı. Taksim istikametinde ilerlemek isteyenlere müdahale eden polis, biber gazı ve plastik mermi kullandı. Saraçhane’deki gerginlik mitingin ardından da sürdü. Müdahale sonrasında birçok protestocu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası’na sığındı. Bazı kişiler ise kaçarak ara sokaklara dağıldı.

ANKARA’DA PROTESTO EYLEMLERİ

Ankara’da, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki olarak Güvenpark’ta toplanan protestocular yolu kapattı ve Kızılay’dan Meclis yönüne doğru yürümek istedi. ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’, ‘Her yer direniş’, ‘Susma sustukça sıra sana gelecek’ gibi sloganların atıldığı protestoda, Meşrutiyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde protestocular ile polis yüz yüze geldi. TOMA’lardan su ve biber gazı ile müdahale eden polis, en az 60 kişiyi gözaltına aldı. Olaylar sırasında bir polis ve bir bekçi yaralandı.

SORUŞTURMA VE SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalarla soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu, bu soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararı sonrası birçok şehirde protesto gösterileri düzenlenmiş, bu eylemler sırasında zaman zaman polisle göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.