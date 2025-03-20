İmamoğlu’nun Gözaltısı Sonrası Meclis Gerildi

GAZETECİLERİN GÖZALTILARINA TEPKİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası, Meclis’teki tansiyon iyice yükseldi. 87 kişinin gözaltına alınmasının ardından muhalefet partileri İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek için harekete geçti. Meclis Genel Kurulu önceki gün yapılamadı ve ertelendi. Bugün de gerginlik devam etti.

KAVGA MECLİS’TE PATLAK VERDİ

Ak Parti milletvekili Mustafa Hakan Özer’in son dönemdeki operasyonlarla ilgili açıklama yapmaya çalıştığı sırada CHP sıralarında hareketlilik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti sıralarına şişe fırlatınca ortam gerildi ve kavga çıktı. Kavganın ardından Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime 20 dakika ara vermek zorunda kaldı.