İmamoğlu’nun Gözaltısı Sonrası Protestolar Yükseldi

PROTESTOLAR ARTIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, Türkiye’nin farklı şehirlerinde birçok protesto gösterisi düzenleniyor. Bu gösterilerde vatandaşlar, İmamoğlu’na desteklerini ifade ediyor.

ANKARA’DA GERGİNLİK

Ankara’da gerçekleşen bir protesto gösterisinde, yüzleri maskeli bireylerin polislere karşı direniş gösterdiği ortaya çıktı. Bu kişilerin TOMA’ya yönelttiği saldırılar ise büyük tepki topladı. Protestocular, İmamoğlu’nun serbest bırakılması talebiyle sokaklarda.