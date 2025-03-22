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İmamoğlu’nun Gözaltısı Sonrası Protestolar Yükseldi

PROTESTOLAR ARTIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, Türkiye’nin farklı şehirlerinde birçok protesto gösterisi düzenleniyor. Bu gösterilerde vatandaşlar, İmamoğlu’na desteklerini ifade ediyor.

ANKARA’DA GERGİNLİK

Ankara’da gerçekleşen bir protesto gösterisinde, yüzleri maskeli bireylerin polislere karşı direniş gösterdiği ortaya çıktı. Bu kişilerin TOMA’ya yönelttiği saldırılar ise büyük tepki topladı. Protestocular, İmamoğlu’nun serbest bırakılması talebiyle sokaklarda.

ÖNEMLİ

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İmamoğlu Çağlayan Adliyesi’ne Sevk Edildi

Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ekrem İmamoğlu'nun ifade sürecine ilişkin, savcıların değerlendirme yaparak adli kontrolle serbest bırakma kararını vereceğini açıkladı.
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Ekrem İmamoğlu Adliyeye Sevk Edildi

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek üzere Çağlayan Adliyesi'ni ziyaret etti; Özgür Özel'in dikkat çeken bakışları dikkatlerden kaçmadı.

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