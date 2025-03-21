İmamoğlu’nun İfadesi Açıklandı: Etkin Pişmanlık Yok

İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun işlemleri sona erdi. 4.5 saat süren sorgulama esnasında İmamoğlu 121 sayfa ifade verdi. İfadesinin başlangıcında İmamoğlu’na “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Bu soruya İmamoğlu “Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum” şeklinde yanıt verdi.

GEÇMİŞ BELEDİYE BAŞKANLARIYLA KENDİSİNİ KIYASLADI

Sorgu sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ihaleler hakkında sorulara maruz kalan İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve geçmişteki belediye başkanları, rahmetli Kadir Topbaş, sayın Ali Müfit Gürtuna ve sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil, geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar başkan oldukları dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır ne de imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır” açıklamasında bulundu.

POLİTİK MÜDAHALE OLDUĞUNU BELİRTTİ

Gözaltına alınan insanlara ait fotoğrafların gösterilmesi sırasında, İmamoğlu soruların anlamını kavradığını, ancak burada bulunmasının asıl sebebinin “hakkında başlatılan bir siyasi müdahale ve mücadele modeli” olduğunu dile getirdi. İmamoğlu, “Halkın iradesine saygı duymayan iktidar mensuplarının tarafıma yürütmüş olduğu müdahalelerin bir biçimiyle de şu an itibariyle karşı karşıyayım. 16 milyon İstanbullunun, İstanbul tarihindeki en yüksek üç oy oranına sahip bir biçimde seçim kazanmış birisine bu soruların sorulmasını halkın iradesine dönük sürecin bir parçası olarak görüyorum” diye ekledi.

YANIT VERMEYİ REDDETTİ

Soruşturma kapsamında ifadelerinde gizli tanıkların beyanlarıyla ilgili 28 soru sorulan İmamoğlu, bu sorulara “Bu soruyu muhatap almıyorum” ifadesiyle karşılık vererek cevap vermedi. Ayrıca MASAK raporu hakkında “Raporu görmediğim için sorunuzu anlayamıyorum” yanıtını verdi.

TAKİP EDİLEN BAZ KAYITLARI HAKKINDA

İMamoğlu, HTS kayıtları ile ilgili olarak bazı şüphelilerle ortak baz kayıtlarına sahip olmasının nedenini, “İkametim o tarihlerde Beylikdüzü’nde olduğu için orada baz vermem normaldir” şeklinde açıkladı. Murat Ongun, Fatih Keleş, Murat Kapki ve Eyüp Subaşı ile ilgili soruya da, “Belediye Başkanı olduğum için hizmet sebebiyle gün içinde İstanbul’un birçok semtinde kamu görevini yapmam itibariyle sürekli hareket halindeyim. Bu sebeple farklı ilçelerde farklı saatlerde bulunabilirim. Soruyu anlamlandıramadım” dedi.

KENDİSİNİ KÖTÜ HİSSETTİĞİNİ BELİRTTİ

İfadesine eklemek istediği bir konu olup olmadığı sorulduğunda, Ekrem İmamoğlu, “Gözaltına alındığım saatlerden, ifadeyi verdiğim şu ana kadar hissettiklerimden ifade anında sorulan sorulardan sonra kendimi; milletimiz, şehrimiz ve ülkemiz adına çok daha kötü hissettiğimi ifade etmek isterim” dedi.

KUMPAS OLDUĞUNU AĞIRLADI

İmamoğlu, ayrıca “Sorulan sorular göstermiştir ki kumpas, uydurma, yalan ve komplo teorilerinden oluşan mesnetsiz suç isnatları ile gözaltına alındığım an itibariyle Türkiye’nin ve bütün dünyanın gündemine düşmüş olmak, ülkemizin itibarının ciddi zarar görmesi, demokrasi ve adaletin zedelendiğinin yaşanması çok üzücüdür” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

YASAL HAKLARINI KULLANACAĞINI SÖYLEDİ

Sadece kendi savunmasını yapmayacağını belirten İmamoğlu, “Bu suç isnadını bana yükleyen ve 16 milyon İstanbullunun gözaltına alınmış bir Belediye Başkanı dönemini yaşatan bu insanlarla ilgili yasal tüm haklarımı hayatım boyunca arayacağımı, yargılanmaları için elimden geleni yapacağımı, milletimin huzurunda söz veriyorum” açıklamasında bulundu. Ayrıca, İmamoğlu terör soruşturması kapsamında da ifade verecek.