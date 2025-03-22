İmamoğlu’nun İfadesi Kamuoyuna Açıklandı

İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’nde yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun işlemleri sona erdi. İmamoğlu, 4.5 saat süren sorgulama sonrası 121 sayfa ifade verdi. İfadesinin başında kendisine yöneltilen “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?” sorusuna İmamoğlu, “Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum” yanıtını verdi.

GEÇMİŞ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN BU YOLLA HİÇBİRİ TAKİP ETMEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin sorulara yanıt veren İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve geçmişteki belediye başkanları rahmetli Kadir Topbaş, sayın Ali Müfit Gürtuna ve sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar başkan olduğu dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır ne de imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır” şeklinde konuştu.

SİYASİ MÜDAHALE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

İmamoğlu, gözaltındaki kişilerle ilgili fotoğraflar gösterilerek tanıyıp tanımadığı sorusuna, “Aslında burada bulunmamın yegane sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi müdahale ve mücadele modelidir” yanıtını verdi. Uzun süren mücadelenin devam ettiğini belirten İmamoğlu, “16 milyon İstanbullunun, İstanbul tarihindeki en yüksek üç oy oranına sahip bir biçimde seçim kazanmış biri olarak bu soruların sorulmasını halkın iradesine dönük sürecin bir parçası olarak görüyorum” dedi.

CAVAPLAMADIĞI 28 SORU BULUNUYOR

Soruşturma çerçevesinde gizli tanıklardan gelen beyanlarla ilgili 28 soru sorulan İmamoğlu, bu sorulara “Bu soruyu muhatap almıyorum” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca MASAK raporu ile ilgili yöneltilen sorulara ise, “Raporu görmediğim için sorunuzu anlayamıyorum” diye cevap verdi.

AÇIKLAMALARIDA YENİ BİR DURUMU ANLATTI

İmamoğlu, HTS kayıtlarıyla ilgili bazı şüphelilerle ortak baz kayıtlarının olduğunu ve bunun normal olduğunu belirtti. İkametinin Beylikdüzü’nde olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Bu soruyu anlamlandıramadım” vurgusunu yaptı. İfadesinin ilerleyen kısmında ise, “Gözaltına alındığım saatlerden, ifadeyi verdiğim şu ana kadar hissettiklerimden ifade anında sorulan sorulardan sonra kendimi; milletimiz, şehrimiz ve ülkemiz adına çok daha kötü hissettiğimi ifade etmek isterim” dedi.

KUMPAS OLDUĞUNU BELİRTTİ

İmamoğlu, sözlerinin devamında, “Sorulan sorular göstermiştir ki kumpas, uydurma, yalan ve komplo teorilerinden oluşan mesnetsiz suç isnatları ile gözaltına alındığım an itibariyle Türkiye’nin ve bütün dünyanın gündemine düşmüş olmak, ülkemizin itibarının ciddi zarar görmesi, demokrasi ve adaletin zedelendiğinin yaşanması çok üzücüdür” şeklinde ifade etti.

HUKUKSAL HAKLARINI KULLANACAĞIM

İmamoğlu, kendi savunmasını yapmanın ötesine geçtiğini belirterek, “Bu suç isnadını bana yükleyen ve 16 milyon İstanbullunun gözaltına alınmış bir Belediye Başkanı dönemini yaşatan bu insanlarla ilgili yasal tüm haklarımı hayatım boyunca arayacağımı, yargılanmaları için elimden geleni yapacağımı, milletimin huzurunda söz veriyorum” dedi. İmamoğlu henüz tamamlanmamış olan bir terör soruşturması kapsamında da ifade vermeye devam edeceğini duyurdu.