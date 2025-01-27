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İmamoğlu’nun Konuşması Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı

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İMAMOĞLU’NDAN YARGI GÖREVLİLERİNE HEDEF GÖSTERME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde hedef gösterdiğini tespit etti. Bu durum, yargı görevlilerini etkileme çabası olarak değerlendirildi ve başsavcılık, İmamoğlu hakkında “yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarından resen soruşturma başlatmaya karar verdi.

SORUŞTURMA TALİMATI VE MEDYA İNCELEMESİ

Aynı zamanda, yazılı ve görsel medyada bu doğrultuda deyimlerde bulunan kişiler için gerekli tespitlerin yapılmasına yönelik olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne soruşturma başlatılması talimatı verildi. Başsavcılık, gelişmelerin ve bu konu etrafında dönen söylemlerin dikkatle takip edildiğini açıkladı.

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