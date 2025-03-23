İmamoğlu’nun Mahkemedeki İfadesi Yayımlandı

İFADELERDEKİ ÇÖP NİTELİĞİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sulh Ceza Hakimliği’nde verdiği ifadesi gün yüzüne çıktı. İmamoğlu, “Ben bu hususta emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim. O ifadem doğrudur, aynen tekrar ederim; ama mahkeme anında elime geçen sevk yazısında, benden ifade alan savcının isminin olmadığı, farklı iki savcının isminin olduğunu gördüm” ifadesini kullandı.

İmamoğlu, ifade metninde “Sayfalarca PKK terör örgütü, hiç ilgilenmediğim KCK, HDK vesaire kısaltmalarla geçen farklı dergilerde farklı terör örgütlerinin söylemlerinin dizildiği, tam bir kumpas ve pusu düzenini kuran iki savcının suç isnadı görmekteyim” dedi. Ayrıca, “Hepsi benim için çöp niteliğindedir. Bütün bunları benim için yazan ve terör örgütü üyeliğini ortaya koyan kişiler meslek şereflerini, meslek namuslarını kaybetmiş kişilerdir” şeklinde sözler söyledi.

TÜRK YARGISINA SESLENİYOR

İmamoğlu, ifadesinin devamında “Bu tür kişiler sadece bunları yazma marifetine sahip değil, muhtemeldir ki ülkemizin başına bela olmuş veya olacak terör örgütü deneyimlerine de sahip olduklarını düşünüyorum. Çünkü bu tür pusu ve kumpas işi, terör örgütü üyesi olmakla başarılabilir” dedi. Yargı sistemine yönelik eleştirilerini sürdüren İmamoğlu, “Adalet sistemine atılmış bir bombadır, tahribatı büyük olacaktır. Yüce Türk yargısına ve on binlerce namuslu yargıç ve savcılara sesleniyorum ki, bu tür meslek namusunu, meslek ahlakını yitirmiş insanlara meydan vermeyin” açıklamasında bulundu.

VATAN SEVGİSİ VE TUTUKSUZ YARGILAMA TALEBİ

İmamoğlu, “Dolayısıyla suç isnadının bende zerre kadar kıymeti yoktur, yazdıkları her sayfa çöp niteliğindedir” diyerek kendisine yönelik yapılan suçlamaları reddetti. “Benim vatan sevgimi, bayrak sevgimi ve bu ülkede yaşayan 86 milyon insanın barış ve huzur içerisinde yaşayacakları bir ülke sevdamı, bu tür çöp niteliğindeki insanlar beni ne sorgulayabilir, ne ifademi alabilir, ne de benimle ilgili fikir beyan edebilir” sözleriyle de duygularını ifade etti.

İmamoğlu, ifadesinde, “Dün de ülkemize zarar verenleri çok iyi bir noktadan gören yerden, beni doğuran anne ve baba, vatana ve millete faydalı olma düsturuyla büyütmüştür. Ben Cumhuriyet değerlerine bağlı, Atatürk’ün kurduğu bu Cumhuriyetin İkinci yüzyılında gençleriyle tarih yazacağı bir döneme imza atmaya kararlı bir siyasetçiyim” şeklinde düşüncelerini paylaştı. Son olarak, “Hukuken ve vicdanen tüm kumpas içerikli iddiaları reddediyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum” dedi.