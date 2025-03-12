İmamoğlu’nun Sahte Diploma İddialarına Soruşturma

BASVURU VE SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının “sahte” olduğuna dair yapılan iddialar üzerine bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma sürerken, İmamoğlu Kastamonu’da konu hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, daha öncesinde fakültesinin kendisiyle ilgili “Yatay geçişi her yönüyle uygundur” şeklinde bir rapor verdiğini ifade etti. İmamoğlu, “Bu süreçte 2020 yılında diplomamı sorgulayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne fakültem tarafından ‘İmamoğlu’nun yatay geçişi her yönüyle uygundur’ raporu verilmiş. Biz bile bu raporu yeni öğrendik. 2020’de sormuş fakülte cevap vermiş” sözleriyle durumu açıkladı. İmamoğlu, bu raporun altına imza atan dekanın, Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse olduğunu belirtirken, “Baskı yapıldığı için yılların bilim insanı istifa etmek zorunda kaldı” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğuna dair ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan raporda diplomasının sahte olduğuna ilişkin tespitler olması üzerine, “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma açmıştı. Ayrıca, İmamoğlu, savcılık tarafından ifadesine başvurulmak üzere davet edilmişti. Başsavcılık, İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi’ne yazı göndererek, diplomasının dayanak gösterilerek yapılacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması amacıyla gerekli adımların bir an önce atılmasını talep etti.