İmamoğlu’nun Tutuklandığı Gün Akşener Sessizliği

İBB BAŞKANI İMAMOGLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI

Türkiye, geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla yoğun bir gündeme uyandı. İmamoğlu, önce gözaltına alınırken, “terör” soruşturmasında serbest bırakılırken, “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklandı. Dün akşam saatlerinde İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Bu süreçte eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in herhangi bir açıklama yapmaması ya da paylaşımda bulunmaması dikkat çekti.

İFTAR ORGANİZASYONUNDA GÖRÜNTÜLENDİ

İmamoğlu’nun tutuklandığı ve görevden uzaklaştırıldığı gün, Meral Akşener bir iftar yemeği organizasyonunda görüldü. Organizasyona katılan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Akburak, paylaşımında, “Kurucu liderimiz Sn. Meral Akşener ile birlikte kıymetli dostum Ahmet Arslan’ın iftar davetine katıldık. Ülkesini çok seven ve katma değer oluşturan vatanperver insanlarla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Var olsunlar,” ifadelerine yer verdi.

AKŞENER’DEN SESSİZLİK

İstanbul’da son dönemde yaşanan hareketli günler kapsamında İBB’ye yönelik soruşturmalar çerçevesinde İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması gerçekleşti. Bu süreçte İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hem Saraçhane’ye hem de İstanbul Adalet Sarayı’na giderek İmamoğlu’na destek verdi. Ancak eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ve sessizliğini sürdürdü.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA VE TUTUKLAMA PROSESİ

İmamoğlu, çarşamba günü başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı. Dün yapılan mahkeme sürecinde, “terör” soruşturmasından serbest bırakılan İmamoğlu, “yolsuzluk” soruşturması nedeniyle tutuklandı. Akşam saatlerinde ise İçişleri Bakanlığı tarafından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı duyuruldu. İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’ne gönderilmesiyle süreç yeni bir aşamaya geçti.