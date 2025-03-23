İmamoğlu’nun Tutuklanma Sebepleri ve Suçlamalar

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI VE TUTUKLAMA TALEBİ

“Terör örgütüne yardım” ve “İBB’de yolsuzluk” iddiaları çerçevesinde yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, her iki soruşturma için ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Savcılığın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (“yolsuzluk”) iddialarına dair gönderdiği sevk yazısında İmamoğlu’nun “suç örgütü lideri olduğu” vurgulandı. Yazıda, 18 Ekim 2024 tarihinde hakkında re’sen soruşturma başlatılan İmamoğlu ve Murat Ongun başta olmak üzere bazı isimlerin, çeşitli belediye iştiraklerinde usulsüz ihalelerle, dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdikleri iddia edildi.

ÖRGÜTSEL YAPILANMA VE İDDİALAR

Sevk yazısında, “örgütün hiyerarşisi” başlığı altında, İmamoğlu’nun, örgütün tek söz sahibinin yanı sıra, verilen talimatların örgüt üyeleri tarafından uygulandığı belirtildi. Örgüt yöneticilerinin gizli toplantılar yaparak, ihalelere katılacak firmaların önceden belirlendiği ve buna göre dağıtım yapıldığı ifade edildi. “İmamoğlu liderliğinde, Murat Ongun’un yöneticiliğini yaptığı yapıda Medya A.Ş ve Kültür A.Ş. üzerinden ihaleye fesat karıştırıldığı” iddiaları ortaya atıldı. Ayrıca, “naylon faturaların kesildiği” ve belirli iş adamlarına ayrıcalık tanındığı belirtildi.

YÖNETİCİLERİN ROLÜ VE SUÇLAMALAR

İmamoğlu’nun suç örgütü başkanı olduğu ve bu yapının Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde temellerinin atıldığı öne sürüldü. Yazıda, İmamoğlu’nun yakın çevresi ve yöneticilerin suç örgütünün devamını sağlamak amacıyla kendi alt yapılarını oluşturdukları iddia edildi. Ayrıca, belediye iştiraklerinden ödeme alan iş adamlarının İmamoğlu’nun ortak olduğu inşaat projelerine para aktarımı yaptığı belirtilirken, İstanbul’da yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin hukuksuz bir şekilde ele geçirildiği ifade edildi.

MAĞDURİYETLER VE KAMU ZARARI

İddialara göre, iş insanlarından para talep eden ve ödemeyenlere çeşitli yaptırımlar uygulayan İmamoğlu ve etrafındaki yöneticilerin, ihale süreçlerini kendileriyle bağlantılı iş adamlarına verdikleri öne sürüldü. 2021-2023 yılları arasında birçok ihaleye fesat karıştırıldığı, belirli kişilerin bu ihaleleri kazanmasını sağlamak amacıyla yanlarında çalışan kişilerin üzerine iş yeri açtıkları ifade edildi. Ayrıca, imara aykırı inşaatlara göz yummak amacıyla iş adamları üzerinden gayrimenkul edinimleri gerçekleştirildiği ve bu faaliyetlerin kamu kurumuna büyük ölçüde zarar verdiği ileri sürdü.

Yasal süreçle ilgili “örgüt kurucu ve yöneticisi olarak İmamoğlu’nun işlenen tüm suçlardan sorumlu olacağı” ifadesine yer verildi. Kesin delillere dayanan suçlamalar arasında, “Suç Örgütü Kurma, Rüşvet Almak, İhaleye Fesat Karıştırmak, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme, Nitelikli Dolandırıcılık, İrtikap, Suç Gelirlerini Aklamak ve Haksız Mal Edinme suçları” bulunuyor.