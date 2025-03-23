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İmamoğlu’nun Tutuklanma Talebi Sonrası Arbede Çıktı

DAVANIN GELİŞİMİ

Savcılığın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını istemesinin ardından Çağlayan Adliyesi’nde gergin anlar yaşandı. Terör ve yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde gözaltına alınan İmamoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Burada savcılıkta ifade veren İmamoğlu, her iki suçlama nedeniyle tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

GERGİNLİK VE ARBEDE

Tutuklanma talebinin ardından yaşanan gelişmelerle birlikte Çağlayan Adliyesi’nde ortam gerildi. Bu süreçte avukatlarla polisler arasında arbede yaşandı. Avukatların ve bazı milletvekillerinin polis bariyerlerini aşmaya çalıştığı gözlemlendi. Bu olay, adliyede büyük bir karmaşaya yol açtı.

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