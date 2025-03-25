İmamoğlu’nun Tutuklanması Meclisi Karıştırdı

MECLİS OTURUMUNDA GERGİNLİK KÜLLENİYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik tutuklanmasının ardından ilk oturumunu gerçekleştirdi. Oturum, CHP grubunun İmamoğlu’nun fotoğraflarını ve “yılgınlık yok”, “ya hep beraber ya hiçbirimiz” yazılı dövizleri sıralarına yerleştirmesiyle gergin başladı.

CÜNEYT YÜKSEL’İN KONUŞMASI TEPKİ ÇEKTİ

Ak Parti İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, gündem dışı söz alarak İmamoğlu’na yönelik birçok ilde düzenlenen eylemleri “kanunsuz” olarak nitelendirdi. Bu sözler üzerine gerginlik yaşandı ve CHP’li vekiller sıralara vurarak tepki gösterdi. Yüksel, “Türkiye, hukuk kurallarına göre yönetilen demokratik bir devlettir. Devletin kurumlarına, yargı organlarına ve kamu düzenine yönelik saygı, demokrasimizin temel direklerinden biridir. Demokratik ve barışçıl bir protesto haktır. Ancak bu protestoların şiddete dönüşmesi, milli güvenliği ve kamu düzenini olumsuz etkileyecek şekilde faaliyetlerde bulunmak, dünyanın hiçbir yerinde hukuk düzeninin izin vereceği bir şey değildir” dedi.

MURAT EMİR’DEN CÜNEYT YÜKSEL’E ELEŞTİRİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise yaptığı açıklamada, “Cüneyt Bey’den eğitimine de istinaden daha basiretli ve şuurlu bir konuşma beklerdik. Toplumsal muhalefet ayağa kalktı 19 Mart darbesine karşı. Siz halktan korktuğunuz için bu mitingleri kriminalize etmeye çalışıyorsunuz. Ama başaramazsınız. Bu olaylarda da camide bir hadsizlik olmadı, olsaydı ilk biz müdahale ederdik. Bunları önlemesi gereken güvenlik güçleridir” dedi.

AK PARTİ’DEN AÇIKLAMALAR VE GÖSTERİLER

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, “Bunlar yargı ile CHP arasında olan meselelerdir. CHP’nin içinden belediye meclis üyelerinin ve parti üyelerinin şikayetleri sonucunda ortaya konulan bilgi ve belge ile başlatılan süreçlerin yaşandığı bir hadisedir” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine CHP milletvekilleri, “Darbeye hayır” ve “Kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” şeklinde slogan attılar. TBMM Başkanvekili Celal Adan, oturuma beş dakika ara verdi.