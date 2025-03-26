İmamoğlu’nun Tutuklanması Protestoları Tetikledi

PROTESTOLARIN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından ortaya çıkan tutuklama, geniş çaplı protestoları tetikledi. Bu olaylarla ilgili olarak Prof. Dr. Celal Şengör dikkat çekici bir video yayımladı. Şengör, “Günlerdir halkından korkan bir iktidarın yaptığı akıl dışı hareketleri büyük bir endişeyle takip ediyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Bu hareketler, halkımızın artık taşan sabrının bir ifadesini örtmeye çalışıyor” diyerek durumu değerlendirdi.

HUKUK DEVLETİ VURGUSU

Şengör, “Bu çok tehlikelidir, bunun yapılmaması lazım. Sokakta olanlar çapulcuların, vandalların yaptıkları şeyler değil, vakur bir halkın hakkını arama mücadelesidir” diyerek halkın tepkisini destekledi. Türkiye’nin günümüzde bir hukuk devleti olmadığına dikkat çekti ve “Türkiye hukuk devletidir diyenler ne yazık ki artık doğruyu söylememektedir. Buna kimse inanmamaktadır” ifadelerini kullandı. Ülkenin kendini temize çıkarması gerektiğini belirten Şengör, iktidarın aklını başına almasının büyük bir fayda sağlayacağını dile getirdi.

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTISI VE SONRASINDAN GELEN GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ iddiaları üzerine gözaltına alındı ve tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı verildi. İmamoğlu’nun tutuklamasının ardından İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla görevden uzaklaştırılması gündeme geldi. Bunun sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Nuri Aslan’ı belediye başkanı olarak seçti. İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması, çok sayıda şehirde protesto gösterilerine neden oldu.