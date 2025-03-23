İmamoğlu’nun Tutuklanması Sonrası MHP’den İlk Yorum

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI VE YORUMLAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklandı, ancak terör soruşturmasında serbest bırakıldı. İmamoğlu’nun tutuklanması, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) söz konusu soruşturma hakkında ilk açıklamasını yaptı.

MHP’DEN TUTUKLAMA AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Tutuklama, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır” dedi. Yıldız, tutuklamanın gerekçesi olarak “Katalog suçlarda, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin varlığı tutuklama nedenidir” ifadesini kullandı. Ayrıca, bazı siyasi partilerin tutuklamalara karşı bilinçsizce itiraz ettiğini, ancak yapılan yargı reformlarıyla tutuklamalara dikey itiraz yolu getirildiğini belirtti.