İmamoğlu’nun Tutuklanması Sonrası Protestolar Sürüyor

İSTANBUL’DA PROTESTOLAR SÜRÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanıp Silivri Cezaevi’ne götürülmesi üzerine Türkiye’nin birçok yerinde protesto gösterileri sürüyor. İstanbul’un Saraçhane bölgesindeki eylemlere katılan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, polisle yaşadığı arbede sonrasında yaralandığı anları sosyal medya platformundan paylaştı.

SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

X hesabında vücudundaki yara izlerini gösteren CHP’li Tanal, “Tam 48 saattir sahadaydım. Çağlayan Adliyesi’nden Saraçhane’ye, oradan tekrar adliyeye… Evime dahi uğrayamadım, üzerimi başımı değiştiremedim” diyerek, darbe anında gömleğinin yırtıldığını ve bu sabah vücudunu kontrol ettiğinde, “gömleğimin tam altında kalan bölgede darp izlerini, çizikleri, morlukları” gördüğünü belirtti. Tanal, bu izlerin “yalnızca fiziksel bir saldırının değil, aynı zamanda hukuka, insan haklarına ve demokrasiye yönelik bir saldırının izleri” olduğunu vurguladı.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE VURGU YAPTI

Tanal, açıklamalarında, “Şunu herkes bilsin: Türkiye bir polis devleti değildir! Vatandaş, anayasal haklarını kullandığı için coplanamaz! Sokakta adalet isteyen insanlar, düşman değil; bu ülkenin onurudur!” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yaşananların yalnızca kendi bedeniyle sınırlı kalmadığını söyleyerek, “Bu saldırı hukuk devletinin ruhunda da derin bir yara açmıştır. Bu hukuksuzluğun ve vesayet zihniyetinin peşini asla bırakmayacağım!” dedi.