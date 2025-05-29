İmamoğlu’nun Tutuklanması Süreci Olumsuz Etkiliyor

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI KATILIM SÜRECİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nda gerçekleştirdiği basın toplantısında, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmadan önce tutuklanmasının katılım sürecini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Amor, “AB üyesi olmak istiyorsunuz ama muhalefetin önde gelen kişilerinden birini tutukluyorsunuz” sözleriyle konuya dikkat çekti. Bunun yanında, gelecekte katılım sürecinin hızlandırılması için terörle mücadelede atılan adımların destekleyici olabileceğini vurguladı.

DEMOCRATİK GELİŞİM İÇİN TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Amor, “Terörsüz Türkiye” girişimlerinin demokratik gelişmeye katkı sunacağını belirtti. Bu yaklaşımın, Avrupa Birliği’ne katılım sürecini olumlu bir şekilde etkileyeceğini ifade etti. Raportör, AB’de bazı kişilerin katılım sürecini sonlandırmaya çalıştığını ancak AB için bunun zarar getireceğini düşündüğünü söyledi. Türkiye’nin demokrasi ve değerlerle uyumu açısından uyulması gereken kuralların önemine değinen Amor, “Barış girişimi, ülkede demokratik alanı daha çok açacak” diye ekledi.

GELECEKTE UMUT VAR

Amor, İmamoğlu’nun tutukluluğunun katılım sürecini kötü yönde etkilediğini tekrar dile getirerek, Türkiye’nin önemli bir ortak olduğunu ve güvenlik alanındaki ilişkilerin önemini vurguladı. Ekonomik konulara da değinen Amor, Bakan Şimşek ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Yatırımcıların güvenli bir ortamda yatırım yapabilmesi için bağımsız yargının önemine işaret etti.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞMEK İSTERİM

Daha sonra, Amor, katılım sürecine dönüş için gerekli adımlardan bahsederek İmamoğlu’nu ziyaret etmek istediğini ifade etti. Bunun yanı sıra, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasını talep ettiklerini vurguladı. “Savcıların siyasi bir gündem için kullanılmaması gerekiyor” diyen Amor, Türkiye’deki durumun dışarıdan bakıldığında çılgınca göründüğünü açıkladı.

TÜRKİYE’NİN SURİYE KONUSUNDAKİ TUTUMU OLUMSUZ BİÇİMDE DEĞERLENDİRİLİYOR

Son olarak, Amor, Türkiye’nin Suriye konusundaki duruşunun olumlu bulunduğunu belirtti. Uluslararası ortakların işbirliğinin önemli olduğunu vurgulayan Amor, “Türkiye’nin Suriye’den gelen göç ile ilgili duruşu insani ve etik değerlerle uyumlu oldu” diye konuştu. Bu bağlamda, Türkiye’nin uluslararası işbirliği içerisinde önemli bir rol oynamasının gerekliliğine dikkat çekti.