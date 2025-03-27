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İmamoğlu’nun Tutuklanması ve Gözaltılar Devam Ediyor

İSTANBUL’DA SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlara yönelik soruşturmalar hız kesmeden sürmektedir. Bu süreçte, ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’, ‘görevli memura mukavemet’ ve ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçlarından toplamda 206 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 206 şüpheliden 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 198 kişi tutuklandı.

AİLELERDEN TEPKİLER YAĞDI

Tutuklanma kararı sonrasında, şüphelilerin aileleri adliye önünde basın açıklaması yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerine sert tepkiler gösterdi. Ailelerden bazıları, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na, “Bu gençleri dışarı çıkarıyorlarsa, önünde siper olacaksın” sözleriyle seslendi. Başka bir anne, “Ellerim kırılaydı da göndermeseydim” diyerek üzülüp tepki gösterdi. Bir başka aile “Bu nasıl bir CHP, çocuklarımız içerde” şeklinde isyan ederken, başka bir aile ise, “O zaman Özgür Özel’e söyleyin, Saraçhane’ye değil, gelsin burada toplansın” diyerek rahatsızlıklarını dile getirdi.

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