İmamoğlu’nun Tutuklanmasına DEM Parti’den Tepki

DEM PARTİ’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından DEM Parti’den önemli bir açıklama yapıldı. DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, BBC Türkçe’ye verdiği demeçte, İmamoğlu’nun tutuklanmasının PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın “silah bırakma” çağrısına dönük bir sabotaj olduğunu ifade etti.

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Beştaş, “Kendi adıma şunu söylemek isterim ki bu adımlar birer sabotaj; görüşmelere, diyaloğa, sayın Öcalan’ın 27 Şubat çağrısına bir sabotaj ve biz bu sabotajları boşa çıkarmak için çalışıyoruz, çözüm için çalışıyoruz. Bu tutuklama kararını da kesinlikle kabul edilemez buluyoruz.” diyerek durumu eleştirdi. Ayrıca, bu tepkileri değerlendirme gereği bile duymadıklarını, basına yansıyan haberlerden tutumlarının net bir şekilde belli olduğunu belirtti.

KÜRTLER VE DEMOKRATİK MÜCADELE

Beştaş, Kürtlerin en çok ötekileştirilen kesimlerden biri olduğunu vurgulayarak, “Kimse Kürt toplumunun demokrasi ve barış mücadelesini sorgulamasın, böyle bir hakları yoktur.” şeklinde konuştu. Tutuklama gerekçelerinin mantıklı olmadığını ve bu gerekçeleri ortaya atanların da gerçekleri bildiğini ifade etti.

POLİTİK MÜHENDİSLİK SUÇLAMASI

Meral Danış Beştaş, İmamoğlu’nun diplomalarının iptal edilmesi ve Nevruz sürecinde gözaltına alınmasının manidar bir durum olduğunu ve bu tür olayların önceden planlandığını öne sürdü. “Tarihler ve dönemeçler siyasi bir mühendislik olarak karşımıza çıkıyor.” diyerek bu durumu eleştirdi. Nevruz’da barış talebinin yükselmesiyle birlikte yaşanan bu uygulamanın, demokrasi inancına zarar verdiğini belirtti.

MANSUR YAVAŞ’A YÖNELİK SUÇ DUYURUSU

Beştaş, ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Dün doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polis pamuk şekerleri verdi.” ifadesi hakkında da konuşarak, Yavaş aleyhine suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.