İmamoğlu’nun Tutuklanmasına Yavaş’tan Sert Tepki

İMAMOGLU TUTUKLANMA HUKUKU ÜZERİNE DEĞERLENDİRME YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında tutuklanırken, “kent uzlaşısı” ile ilgili soruşturma neticesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İmamoğlu’nun tutuklanması hakkında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan hemen bir tepki geldi.

YAVAŞ’IN HUKUK SİSTEMİNE YORUMU

Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Saat 6.5’a kadar bekledik. Hem işin uzaması hem de burada oy kullanmak için yola çıktık. Hiç uyumadan geldik haberi de şimdi aldık. Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz. Çünkü yargılama esnasında gördük ki soruşturmanın gizliliği kavramı var, ancak oradaki ifade adeta beş dakika sonra bütün Türkiye’ye servis yapıldı. İfadelerin hepsi suçlamalar kamuya yayıldı. Bunların gizli olması lazımdı,” diye belirtti.

SİYASİ MÜDAHALE VURGUSU

Ayrıca, avukatların ulaşamadığı suçlamalara televizyonlardan ulaştıklarını vurgulayan Yavaş, bunun durumu ne kadar siyasi kıldığını dile getirdi. “İmamoğlu’nun engellenmesi ülkemiz adına utanç verici. Dünyada da yayınlar yapıldı, Türkiye’deki demokrasi ve hukuk sistemi sorgulanmaya başlandı. Bu daha fazla yoksulluk olarak bize döndü. Bu bir kötülüktür. Yabancı sermaye çıkmaya başladı,” dedi.

HUKUKUN TARAFSIZLIĞI İHTİYACI

“Kayyum atanmamasına sevindim. İddianame yok, ortada sadece iddialar var. Gizli tanık iddialarına dayanan. Şöyle bir soru olabilir mi, şu şahısla çok konuşmuşsunuz… Kaldı ki bir kısmı da incitici. Ailenizde terörle iltisaklı bir kimse var mı? Varsa görürsünüz zaten! Bunlar nasıl sorular!” şeklinde konuşan Yavaş, ülkenin rövanş hukukundan da kurtulması gerektiğini vurguladı. “Tarafsız davranacak yargı sisteminin kurulması lazım.” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.