İmamoğlu’nun Tutuklanmasının Ardından Boykot Çağrısı

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI VE GÖREVİNDEN ALINMASI

Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması neticesinde tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden de alındı. İmamoğlu’nun tutuklanmasının hemen ardından Saraçhane’de düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrısında bulundu.

BOYKOT ÇAĞRISI VE ANKET SONUÇLARI

Özel, bazı medya kuruluşlarının da dahil olduğu şirketlerin boykot edilmesini talep ederken, ülke çapında boykot çağrısını önceki gün yaptı. ASAL Araştırma, Özgür Özel’in boykot çağrısıyla ilgili yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Anket, 26 ilde 2 bin kişi ile gerçekleştirildi ve sonuçları dikkat çekti. Katılımcılara, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlattığı boykot çağrılarını doğru buluyor musunuz?” sorusu iletilmişti.

ANKETİN KATILIMCI CEVAPLARI

Bu ankette katılımcıların yüzde 57.3’ü “Hayır, doğru bulmuyorum.” yanıtını verirken, boykotu doğru bulanların oranı ise yüzde 29.1 olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 13.6’sı ise bu konuda bir fikre sahip olmadığını ifade etti.