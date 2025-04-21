İmamoğlu’nun Veto Talebi Üzerine Açıklama

YENİ HÜKÜMETE SESLENDİ

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan ‘yolsuzluk’ soruşturması çerçevesinde tutuklandı ve görevinden uzaklaştırıldı. Sosyal medya hesabından Almanya’da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete yönelik bir paylaşımda bulundu.

EUROFIGHTER TIPOUN SATIŞINA VETO

İmamoğlu, paylaşımında Almanya’nın Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller koalisyonunun, Türkiye’ye Eurofighter Typoon tipi savaş uçaklarının satışını kendi tutukluluğu nedeniyle veto ettiği yönündeki haberlere vurgu yaptı. “Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum” ifadesini kullandı. Almanya’nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, yeni hükümetin Türkiye’ye Eurofighter Typoon tipi savaş uçaklarının satışını, İmamoğlu’nun tutuklanması sebebiyle engellediğini öne sürdü. Gazete, hükümet içindeki gizli görüşmelere katılan birçok kaynağa atıfta bulunarak, SPD ve Yeşiller koalisyonunun bu kararı ortak olarak aldığını belirtti.