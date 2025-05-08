İmamoğlu’nun X Hesabı Neden Kapatıldı?

TUTUKLU BAŞKAN İMAMOĞLU’NUN X HESABINA ERİŞİM ENGELİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Silivri Cezaevi’nde tutulurken, Türkiye’den X hesabına erişim, mahkeme kararıyla engellendi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, 24 Nisan 2025 tarihinde aldığı kararı “TCK 214 kapsamında suç işlemeye tahrik” şüphesiyle gerekçelendirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından karara dayalı olarak uygulanan erişim engeli, 8 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe girdi.

EŞİT OLARAK İHLAL İDDİASI VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun 24 Nisan 2025’te X hesabında yaptığı paylaşımın, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 214. maddesindeki “suç işlemeye alenen tahrik” suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle bir soruşturma başlattı. DMM’nin açıklamasına göre, İmamoğlu’nun tutuklu olduğu dönemde kontrol edemediği hesabından yapılan paylaşımlar, “kamu düzenine zarar verebilecek nitelikte” bulundu. Teknik olarak sadece ilgili içeriğin engellenememesi sebebiyle hesabın tamamına erişim engeli getirildi. Sabah gazetesinin haberine göre, bu karar 5651 Sayılı Kanun’un 8/A maddesi doğrultusunda alındı ve ardından BTK ve ESB’ye iletildi.

BİLDİRİM VE AÇIKLAMALAR

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İmamoğlu’nun X paylaşımı suç işlemeye tahrik suçu oluşturabilir” diyerek erişim engelini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise, İmamoğlu’nun hesabındaki paylaşımların “suç örgütü propagandası” içerdiğini ve TCK 214’ün ihlal edildiğini bildirdi. DMM’nin aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun X hesabının kapatılmasıyla ilgili daha kapsamlı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Hakkında mali ve terör nitelikli suçlardan soruşturma yürütülen ve görevden uzaklaştırılan, halen tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, kendisine ait fakat kendisinin kullanmadığı X sosyal medya hesabından TCK’nın 214. maddesinin ihlaline yol açacak nitelikte suç teşkil eden, ayrıca başka soruşturma konusu olan eylemlerinin ve kurmuş olduğu suç örgütünün propagandası niteliğinde paylaşımlar yapılmaktadır” ifadesine yer verildi. “Hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden, söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı gözetilerek İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında engelleme kararı verilmiştir.”