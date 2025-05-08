İmamoğlu’nun X Hesabı Neden Kapatıldı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi’nde bulunduğu sırada X sosyal medya hesabına Türkiye’den erişim mahkeme kararıyla engellendi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, 24 Nisan 2025’te aldığı bu kararı, “TCK 214 kapsamında suç işlemeye tahrik” şüphesiyle gerekçelendirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından uygulanan bu erişim engeli, 8 Mayıs 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

TCK 214 ŞÜPHESİYLE ERİŞİM ENGELİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun X hesabında 24 Nisan 2025’te yapılan paylaşımın, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 214. maddesindeki “suç işlemeye alenen tahrik” suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle soruşturma başlattı. DMM’nin yaptığı açıklamaya göre, İmamoğlu’nun tutuklu olduğu dönemde hesabından yapılan paylaşımlar, “kendisi tarafından yapılmasa da kamu düzenine zarar verebilecek nitelikte” sayıldı. Bu nedenle, yalnızca ilgili içeriğin engellenememesi nedeniyle hesabın tamamına erişim engeli getirildi. Sabah’a göre, bu karar, 5651 Sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca alındı ve BTK ile ESB’ye iletilerek aynı gün uygulanmaya başlandı. DMM, paylaşımın “suç örgütü propagandası” içerdiğini ve İmamoğlu’nun hesabını kendisinin yönetmediği iddiasını vurguladı.

DMM VE BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

DMM, sosyal medya hesabında “İmamoğlu’nun X paylaşımı suç işlemeye tahrik suçu oluşturabilir” diyerek erişim engelini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise, İmamoğlu’nun hesabından yapılan paylaşımların “suç örgütü propagandası” niteliğinde olduğunu belirtiyor ve TCK 214’ün ihlali olduğunu ifade ediyor. DMM’nin aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu’nun X hesabının erişime kapatılması ile ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı. Savcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Hakkında mali ve terör nitelikli suçlardan soruşturma yürütülen ve görevden uzaklaştırılan, halen tutuklu bulunan İmamoğlu hakkında, kendisine ait fakat kendisinin kullanmadığı X sosyal medya hesabından TCK’nın 214. maddesinin ihlaline vücut verecek nitelikte suç teşkil eden, ayrıca başka soruşturma konusu olan eylemlerinin ve kurmuş olduğu suç örgütünün propagandası mahiyetinde paylaşımlara yer verildiği” ifade edildi. Açıklamada ayrıca, “Hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı gözetilerek İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında engelleme kararı verilmiştir.” denildi.