İmamoğlu’nun Yerine Geçici Başkan Nuri Arslan

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI VE MECLİS TOPLANTISI

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklandı. İmamoğlu’nun yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kimin başkanvekili olacağı ise belirsizliğini sürdürüyor. Gözler, yarın saat 13.00’da düzenlenecek olan belediye meclisinin başkan vekilini seçme toplantısına çevrildi.

CHP’DE ADAY KULİSLERİ

314 üyeli İBB meclisinde CHP’nin 185, AK Parti’nin 120, MHP’nin 6 ve BBP’nin 2 üyesi bulunuyor. CHP’nin başkanvekili adayıyla ilgili olarak kulisler hareketlenmeye başladı. Başlangıçta CHP kulislerinde, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gibi isimler öne çıkarken, seçime yaklaşıldıkça başka bir ismin gündeme geldiği görüldü. Eski CHPli vekil ve gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabında CHP’nin adayının Nuri Arslan olduğunu duyurdu. Yarkadaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in CHP’li meclis üyeleriyle yaptığı toplantıda “Adayımız Nuri Arslan’dır” şeklinde konuştuğunu aktardı. Gazeteci Şaban Sevinç ise “Ekrem İmamoğlu’nun yerine İBB Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Arslan geliyor.” açıklamasında bulundu.

NURİ ARSLAN’IN GÖREV GEÇMİŞİ

Nuri Arslan, 1969 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Lisans eğitimini 1990’da Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği bölümünde aldı. Özel bir şirkette genel müdürlük yaptı. 1999-2004 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev üstlendi. 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkanvekilliği, 2014-2018 yılları arasında Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2014-2021 yılları arasında İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu (İSİFED) Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev aldı. 2009-2020 yılları arasında Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkanvekilliği yaptı. 2011-2019 yılları arasında Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. 2019-2024 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen Arslan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 15 Nisan 2024 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan oylama ile Meclis 1. Başkanvekili seçilen Arslan, evli ve üç çocuk sahibi.