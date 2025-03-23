İmamoğlu’nun Yerine TBB Başkanlığına Karalar Geçti

TBB BAŞKANLIĞINI KİM YÜRÜTECEK?

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, TBB Başkanlığı’nda boşalan yeri Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar vekalet edecek. İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili olarak Zeydan Karalar, “Ekrem Başkan’a verilen tutuklama kararı, milletin iradesine vurulmuş bir darbedir. Tarafsız yargıyı, siyasi mühendisliklerine alet edenlere karşı demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu’nun değil, adalet isteyen herkesin mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında, 89 şüpheliden Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 48’i tutuklanırken, 41’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanma kararı alındı. Ayrıca, “kent uzlaşısı” soruşturması çerçevesinde savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedildi. Bu gelişmelerin üzerine, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu’na ilişkin karar hakkında, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek, Rüşvet Almak, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa’nın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır” açıklamalarına yer verdi.

İBB MECLİSİ TOPLANIYOR

Ayrıca, İstanbul Valiliği, İBB Meclisi’nin Belediye Başkan Vekilini seçmek için 26 Mart Çarşamba günü saat 13’de toplanacağını duyurdu.