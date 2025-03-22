İmamoğlu’nun Yolsuzluk Soruşturmasındaki İfadesi Ortaya Çıkıyor

İMAMOĞLU’NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR VE İFADESİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması çerçevesinde emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Başsavcılık, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından soruşturma yürütüyor. Bu kapsamda İmamoğlu’nun Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne 3 saat 40 dakika boyunca 121 sayfalık ifade verdiği bildirildi. İfadenin başında etkin pişmanlık hükümleri hakkında bilgilendirilen İmamoğlu, “Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum.” yanıtını verdi. Mal varlıkları ve aylık gelirine dair sorulara da “Mal bildiriminde bulundum.” ve “Aylık gelirimin 250 bin lira olduğunu” belirtti.

SORULARA CEVAPLAR VE SAVUNMASI

Polis, İmamoğlu’na birkaç suçla ilgili olarak çeşitli sorular yöneltti. Bu sorulardan birinde, kendisiyle aynı soruşturma kapsamında şüpheli olan 99 kişinin fotoğrafları gösterilerek tanıyıp tanımadığı soruldu. İmamoğlu, “Aslında burada bulunmamın yegane sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi müdahale ve mücadele modelidir.” şeklinde yanıtlayarak, durumun yargı tacizi olduğunu ifade etti. Soruların İstanbul halkının iradesine karşı bir tehdit olduğunu düşündüğünü belirtti. İfadesinde, İBB ihalelerine katılıp katılmadığı sorusuna ise, “İstanbul Büyükşehir Belediye başkanları böyle bir süre içinde ihalelere katılmakla meşgul olamaz.” dedi. Gizli tanık ve tanık ifadelerine karşı, “Bu soruları muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddediyorum.” şeklinde yanıtlar verdi.

İHALELER VE MAL VARLIĞI HAKKINDA AÇIKLAMALARI

Soruşturma kapsamında İmamoğlu’na yöneltilen İSPARK, Kültür AŞ ve KİPTAŞ ile ilgili sorulara da “Bu soruları muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim.” dedi. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun raporları hakkında da açıklama yapmadı. İmamoğlu, “Sorulara tarafımdan verilen cevaplar MASAK raporuna dayanmaktadır.” ifadelerini kullanarak herhangi bir suçla ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurguladı. İmamoğlu, “İstanbul Senin” uygulamasıyla kişisel verilerin satışının yapıldığı yönündeki iddialara ise teknik bilgilerin kendisine malum olmadığını belirtti.

GİZLİ TANIKLAR VE İDDİALAR

Gizli tanıkların İmamoğlu hakkında yaptığı ifadelerden bazıları, herhangi bir suç işlememesi gerektiği yönünde olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Bu soruları muhatap almıyorum.” yanıtını vererek suçlamaları şiddetle reddetti. Öne sürülen gizli tanık Meşe’nin ifadeleri ise İmamoğlu’nun Beylikdüzü dönemine dair bağlantıları olduğuna dair iddialar içeriyordu. İmamoğlu, “Bu soruyu muhatap almıyorum.” diyerek tanık beyanlarını görmezden geldi. Soruşturma dosyasında yer alan pek çok iddia için de aynı yöntemi takip etti.

AÇIK HAVA REKLAM İHALELERİNE İLİŞKİN İDDİALAR

İmamoğlu’nun özellikle açık hava reklamları ile ilgili yöneltilen soru ve iddialara yönelik verdiği cevaplar ise benzer bir şekilde “Bu soruları muhatap almıyorum.” şeklindeydi. Tanık ifadelerinin ve gizli tanıkların sunduğu detayların ciddiyeti göz önünde bulundurulduğunda İmamoğlu’nun savunması, örtüşen görüşler taşımıyor. İmamoğlu, tüm yanıtlarını vererek, ifade verme süreçlerinin gerekliliğini öne çıkardı.

İfadesinin sonunda, hissettiklerini ifade eden İmamoğlu, “Kumpas, uydurma ve komplo teorileri ile gözaltına alındığım an itibarıyla ülkemizin itibarının ciddi zarar gördüğünü belirtmek isterim.” dedi.