İmamoğlu: Pasaportu tek yön gidiş bileti olmaktan kurtaracağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu,pasaportun değerinin artırılacağına dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, ‘Milletin İktidarında Türkiye’ başlıklı toplantılarının ilkini Kadıköy Müze Gazhane’de gerçekleştirdi.

İmamoğlu, “Arkadaşlarım, 14 Mayıs’tan sonra ülke menfaatlerini merkeze alan, yaratıcı, etkin ve akılcı bir dış politika da çok önemli. Dış politikada akılcı olmak zorundayız. Daha bu sabah özellikle dış politikayla ilgili şikayetlerini dile getiren arkadaşlarım oldu. Bunlarla ilgili sözünüz var mı diye. Evet var. Dedim ya mutabakat metni çok uzun ama okumanızı tavsiye ediyorum. Ben oradan belli pasajları sözümüz olarak size ifade edeceğim. Kararlı olacağız ama esnek olmayı da bileceğiz. Ataletten, içe dönüklükten olduğu kadar fırsatçılık ve maceracılıktan da uzak duracağız.

Ülkemizin bir bölge gücü olduğunun farkında olarak davranacağız. Ülkemizin çıkarlarını mutlak esas alacağız. Bölgemizde ve küresel siyasette aktif ve müdahil olacağız ama maceracılıktan dediğim gibi uzak duracağız. Ülkemizin bir bölge ülkeleriyle kuracağı ilişkilerdeki önceliği yumuşak gücümüzü kullanmaya vereceğiz. Şunu unutmayın. Biz bölgemizdeki gücümüz itibariyle hem bu bölgedeki ülkelerin barışı için bir teminatı hem de dünya ülkeleri arasındaki var olan sistemlerin içerisinde en önemli ülkelerin başında geliyoruz.

Hele hele Müslüman ve demokratik bir ülke olmaktan kaynaklanan o eşsiz konumumuzu dış politikamızı, yapı taşlarından biri haline getirecek. Demokratik değerlerin her yerde muhafaza edilmesi ve güçlendirilmesi için daha çok çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu tek yön gidiş bileti olmaktan kurtaracağız. Türkiye’yi batıya göç akışını engelleyen konteyner bir ülke olmaktan da çıkaracağız. Bunu sağlamak zorundayız. Bu dünya için çok önemli. Düzensiz göçe kayıtsız kalınmaması ve insani bir perspektifle ele alınması için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.