İmamoğlu Protestoları Antalya’da Gerginleşti

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI PROTESTO EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, Antalya’da akşam saatlerinde geniş bir katılımla protesto ediliyor. Konyaaltı sahil bandında bir araya gelen kalabalık, çeşitli sloganlar atarak Konyaaltı Kent Meydanı’na doğru yürümeye başladı. Ancak, meydana ulaşmadan önce polis, grubun ilerleyişini durdurarak yürüyüşe izin vermedi.

Yürüyüşe izin verilmemesi üzerine protestocular bir süre oturma eylemi gerçekleştirdi. Ancak, grup uyarılara rağmen dağılmadığı için polis, TOMA ve çevik kuvvet ekibiyle müdahalede bulundu. Bu müdahale sonucunda 7 kişi gözaltına alındı ve polis müdahalesi sonrası grup dağıldı. İmamoğlu’nun gözaltına alınması, Akdeniz Üniversitesi’nde de bir grup öğrenci tarafından protesto edildi.

ÇEVİK KUVVET’İN AÇIKLAMASI

Eylemcilerle görüşen Çevik Kuvvet amiri ise, “Hiçbirinize bir şey olmasını istemiyoruz. Sabahtan beri üniversitenin içinde yürüdünüz. Bütün personelim yanınızdaydı ve haberiniz bile olmadı. Sizden iyi niyet görmek istiyoruz” diyerek nasihatte bulundu.