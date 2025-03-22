Gündem

İmamoğlu Protestoları: Yerlikaya’dan Gözaltı Açıklaması

imamoglu-protestolari-yerlikaya-dan-gozalti-aciklamasi

PROTESTOLARDA GÖZALTI SAYISI ARTTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının arından ülke genelinde bu gece gerçekleşen protestolarda toplam 97 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek.” ifadelerini kullandı.

POZİSYONUNU KORUYAN GÜVENLİK GÜÇLERİ

Bakan Yerlikaya ayrıca, “Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak. Bu geceki gösterilerde; 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamakiçin direnme suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı.” şeklinde sözlerine devam etti. Bunun yanında, huzur ve güvenliğin teminatının polisler olduğunu ve onların gece gündüz demeden görevlerinin başında olduğunu vurguladı.

ÖNEMLİ

Gündem

“İran’a Hainlik Yaparsa ABD Tokat Yer”

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin tehditlerine yanıt vererek, İran’ın çatışmaları başlatmadığını, ancak düşmanca eylemlere sert karşılık verileceğini vurguladı.
Dünya

İran: ABD’ye Karşı Sert Uyarı Yaptı

İran Dini Lideri Hamaney, ABD'nin tehditlerine karşılık olarak, İran'ın asla saldırgan olmadığını vurguladı ve düşmanca eylemlere sert tepki verileceğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.