İmamoğlu Protestolarında 150 Polis Yaralandı

PROTESTO GÖSTERİLERİ SONRASI GÖZALTILAR

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaşanan protesto gösterilerinde 150 polis yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yürütülen operasyonlar çerçevesinde bin 879 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 260’ının tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, bu durumun toplumsal değerlerle büyük bir tezat oluşturduğunu vurguladı.

ADI SÜREÇTE HUKUKUN ROLÜ

Yerlikaya’nın yaptığı açıklama şu şekilde yer aldı: “Milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Polislerimize saldırıldı. Milli ve manevi aile değerlerimiz ayaklar altına alındı. Adalet sokaklarda değil mahkeme salonlarında tecelli eder. Sokağa çıkmakla kimse temize çıkamaz. Hukuku sokak eylemleriyle bastırmaya çalışmak kimseye fayda sağlamaz. Sokak kışkırtması gerçeklerin üzerini örtemez.” Ayrıca, bakanlık olarak yapılan toplantı ve gösteri başvurularının yüzde 96’sına izin verildiğini belirtti.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR

Son eylemlerle ilgili olarak, 12 terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen kişilerin bulunduğu ve 17 farklı suçtan adli işlem görenlerin belirlendiği ifade edildi. Eylemler sırasında yaralanan polislerin durumu ile ilgili üzülerek, “Polisler bu milletin evladı değil mi?” sorusunu gündeme getirdi. Sektördeki boykot çağrılarının sonucunda yerli ve milli markaların çalışanlarının zor durumda kaldığını vurguladı.

RAMAZAN BAYRAMI TEDBİRLERİ

Ramazan Bayramı tatili süreci, 9 güne genişletildi. Yerlikaya, trafik tedbirlerini artırarak 8 Nisan’a kadar 69 bin 11 güvenlik personelinin görev yapacağını duyurdu. “Bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi en büyük duamızdır” diyerek trafik kazalarında yaşanan can kayıplarına dikkat çekti. Sürücülere hız denetimlerinin artırılacağı bildirilirken, emniyet kemerinin önemi ve kazaların önlenmesi konusuna vurgu yapıldı. Tüm sürücüler için kazasız bir bayram diledi.