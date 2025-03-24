İmamoğlu Protestolarında Erdoğan’ın Annesine Hakaret Tepkisi

SKANDAL OLAY İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Saraçhane’deki İmamoğlu gösterileri sırasında oldukça çarpıcı bir olay yaşandı. Protesto eylemlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhum annesine yönelik küfür edildiği bildirildi. Bu üzücü duruma CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tepki gösterdi.

Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada küfrü, kendi annesine yapılmış bir saldırı olarak değerlendirdi. Ayrıca, “Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir” dedi. Özel, protesto ile hakareti birbirine karıştırmanın kabul edilemeyeceğini vurguladı. “Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez” açıklamasını yaptı. Özellikle protestolarla ilgili olarak, “Bu küfür edenlerle, Saraçhane’de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın” ifadelerini kullandı.

TEPKİNİN HAKLILIGI VURGULANDI

Özel, “Bunun üzerine kimse milyonların haklı tepkisine algı operasyonuyla direnmeye yeltenmesin. Birkaç kendini bilmezin terbiyesizliği üzerinden, milletin bu itirazını değersizleştirmeyin” diyerek bu olayın toplumda yarattığı rahatsızlığa dikkat çekti.