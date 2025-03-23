İmamoğlu Protestolarında İsrailli Gazeteci Gözaltına Alındı

İMAMOĞLU İÇİN PROTESTOLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması bağlamında gözaltına alınan ve tutuklama kararı verilen Ekrem İmamoğlu için birçok protesto gösterisi düzenleniyor. Bu gösteriler sırasında, İsrail’e verdiği destekle tanınan gazeteci Michael Ganoe’nin Saraçhane’deki etkinliklerde yer alması büyük tepki topladı.

GANOE’UN PAYLAŞIMI

Michael Ganoe, Instagram ve TikTok hesaplarından protestolarla ilgili paylaşımlar yaptı. Paylaşımlarında, “Dinleyin, WhatsApp grubundaki herkes! Facebook’a gidip yayımladığım bu videoyu paylaşmanızı istiyorum. İşte tam burada tam olarak ilginize ve desteğinize ihtiyacım var, yardımınıza ihtiyacım var. Inside Israel sayfasına girin ve videomuzu paylaşın. Biz yapamayız çünkü hükümet interneti kısıtladı. Teşekkürler” şeklinde ifadeler kullandı. Saraçhane’deki gösterilerde Ekrem İmamoğlu’na destek veren Ganoe, MİT ve emniyet operasyonuyla gözaltına alındı.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ

Michael Ganoe hakkında sınır dışı etme işlemleri başlatıldığı bildirildi. Ganoe’nin protestolardaki varlığı ve yaptığı paylaşımlar, kamuoyunda geniş yankı buldu ve tartışma konusu oldu.