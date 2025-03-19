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İmamoğlu Protestolarında Yanıltıcı Görüntü Tartışması

SOSYAL MEDYADA YANLIŞ BİLGİ YAYILIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik olarak gerçekleştirilen protesto gösterileri devam ediyor. Bu süreçte sosyal medyada paylaşılan ve “Saraçhane’de çekildi” şeklinde yayımlanan bir görüntü dikkatleri çekti. Ancak yapılan incelemeler sonucunda bu görüntünün aslında Sırbistan’da kaydedildiği anlaşıldı.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepkiler her geçen gün artarak sürmektedir. Sosyal medya platformlarında yayılan yanıltıcı içerikler, protestoların gidişatını etkilemiyor. Gerçek bilgiye ulaşmak isteyen kullanıcılar, dikkatli olmalı ve doğruluğu kanıtlanmamış paylaşımlara itibar etmemelidir.

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