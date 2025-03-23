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İmamoğlu Protestosuna Polis Müdahalesi Saraçhane’de

PROTESTOLARIN ARDINDAN POLİS MÜDAHALESİ

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek isteyen gruplara Saraçhane’de polis müdahale etti. İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası birçok şehirde başlayan protestolar devam ediyor.

CHP GENEL BAŞKANI KALABALIĞA HITAP ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de toplanan kalabalığa konuşma yaptı. Mitingin sona ermesinin ardından, göstericilere biber gazı ile müdahale gerçekleştirildi. Gazdan etkilenen bir kısım gösterici ambulanslarla hastaneye taşıdı.

GÖSTERİCİLER ARA SOKAKLARA DAĞILDI

Bazı protestocular İBB binasına sığınırken, diğerleri ara sokaklara dağıldı. Olaylar sırasında tansiyonun yükselmesi, protestocular arasında gerilime yol açtı.

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