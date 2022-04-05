İmamoğlu puan verdi: Kendimden kırıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na puan verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya’nın sorusu üzerine başkanlığına puan verdi. “7,5’dan 8 veririm kendime” diyen İmamoğlu, “Bu zor dönemde yetişemediğimiz işler, engelleme unsurlarını da başkasına mal etmiyorum, kendimden kırıyorum yine. Bazı işler daha hızlı olurdu” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında konuşuyor.

İmamoğlu, Küçükkaya’nın “şimdiye kadarki belediye başkanlığı dönemine bir puan vermesini” istemesi üzerine şunları kaydetti:

“Zor dönemde başarılı işler yaptık hatta iz bırakan işlerimiz var. 10 metroyu birden yapmak, pandemi döneminde buna kaynak bulmak. Bazı büyükelçiler aylarca Türkiye’ye gelemedi gibi gibi sorunların olduğu dönemde 10 metroyu yapmak kent ormanlarını kazandırmak. Geçenlerde 10 günde yağan yağmur bir günde yağdı ve İstanbul’da tek bir su baskını okudunuz mu? 104 nokta tespit ettik 85’ini bitirdik. (Küçükkaya: 1’den 10’a kadar kendisini puanlarsanız kaç veririsiniz?) 7,5’dan 8 veririm kendime. Bu zor dönemde yetişemediğimiz işler, engelleme unsurlarını da başkasına mal etmiyorum kendimden kırıyorum yine. Bazı işler daha hızlı olurdu.”

“Hiçbir anlam ifade etmeyen, kifayetsiz aklıyla…”

İmamoğlu UKOME’deki son tartışmaya ilişkin olarak da şunları kaydetti:

“Bu arkadaş hiçbir anlam ifade etmeyen kifayetsiz aklıyla sadece temsilcisi olduğu siyasi düşüncelerin oradaki emir kulu olarak konuşuyor. Diğerleri kafayı öne eğmiş bir biçimde sadece el kaldırıyor benim askerimi benim polisimi bu işe neden alet ediyorsunuz ya! Personel giderim. (Tablo1) Bu ne biliyor musunuz bir vatandaş. Toplamda 12,5 liraya varan bir maliyeti var. Bütün bunları düştüğümüzde bu arada sağlık çalışanlarına ücretsiz taşımayı ilk getiren biziz biz bu konuda devletten tek kuruş destek almıyoruz. Bütün bu 12.5 liraya yakın bu maliyetin 3,5 lirasını alabiliyoruz vatandaştan. Geri kalanı belediyenin kendi bütçesinden orayı sübvanse etmesi. (Küçükkaya: UKOME’de ne istiyorsunuz?) Mesela, akaryakıt tüketimi günde 600 bin litre akaryakıt tüketiyoruz. (Tablo 2) Biz yüzde 50 zam istiyoruz niye? Vatandaşımızı korumak için. Oradaki bakanlık temsilcileri sadece konuşuyor. Diyor ki esnafa yüzde 32 yapacağız ama İBB’ye yüzde 18 yapacağız. Yani senin mazot zammının yüzde100 olduğu yerde sana yüzde 18 yapacağız diyor.”

İmamoğlu’ndan Sabah gazetesine: Sen nerede yaşıyorsun Allah aşkına, Patagonya’da mı yaşıyorsun!

İmamoğlu, Sabah gazetesinin İBB’nin ulaşım zammına “fahiş zam” diyen Sabah gazetesine tepki gösterdi. İmamoğlu, “Metroya 1,5 milyar liraya elektrik faturasın, ne fahiş zammından bahsediyorsun! Sabah gazetesi sen nerede yaşıyorsun Allah aşkına, Patagonya’da mı yaşıyorsun? Bu zavallı ulaştırma bakanlığının temsilcisi zavallı şahsiyet sen nerede yaşıyorsun!” diye sitem etti.

İmamoğlu’ndan tekne yanıtı

İmamoğlu, İBB’nin teknesini kullanmasıyla ilgili gelen eleştirilere de yanıt verdi. İmamoğlu, “Bizim o işlerde işimiz yok, tamamen yalan dolan, tamamen uydurma. İBB’nin bir firmasının kimi zaman personel kimi zaman acil hizmete giden teknesini belli bir sayıda İBB Başkanı kullandı diye bunu haber yapan akıl sadece ben nereden tutarım diyen akıl. Zaten bu işler teftiş ediliyor bir şey çıktığı da yok” dedi.

“İstanbul’u kaybetmek bu planlarını sekteye uğrattı”

İmamoğlu, UKOME’de ulaşımda zamma karşı çıkanlara da tepki gösterdi. İmamoğlu, “Bizim hâlâ bulamadığımız belki de kafalarında çok farklı planları vardı. İstanbul’u kaybetmek bu planlarını sekteye uğrattı. Sevdam İstanbul diyen anlayış bunu yapamaz!” diye konuştu.

İmamoğlu İSKİ ile ilgili de konuştu; “İSKİ ocak-şubat-mart aylarında, her ay 300 milyon lira zarar ediyor. Niçin? Seçildik 2019 mart. 3 yıldır İBB’nin kurumu İSKİ’ye zam neredeyse verilmedi. İBB 30 büyükşehir belediyesi arasında en pahalı su temini yapan şehirdir. Melen’den su basıyoruz. Elektrik maliyeti çok büyük. Şuanda 3 milyarı aştı elektrik maliyeti. 170 milyon lira olan doğalgaz maliyeti 570 milyon liraya çıktı. Zam meselesinin kaynağı belediye olamaz ki ekonomi yönetimi! Ekonomideki fiyat artışlarının kaynağı ekonomiyi yönetenlerdir” sözlerini kaydetti.

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Ey meclis bakın hepimiz vicdan taşıyoruz AK Partili meclis üyesi de İstanbul’un meclis üyesi. Gelin her konuda sizi bilgilendirelim. Bunu en son aralıkta yine bize zam vermediler ben de kararlarını iade ettim ve o karardan sonra çağırdım grup başkanvekillerini Allah aşkına oturun şunu tetkik edin, İSKİ size raporlar versin. Tam 3 aydır biz bunu yapıyoruz. Ve araya olağanüstü kurul koyduk sıfır zam verdiler yine tekrar istişareye devam ettik hatta bir bakan verin şahitliğinde bu konu böyle olmaz dedi ve yine şahitliğinde grup başkanvekillerini bir araya getirdik ve 3 aydır bunu yaptık. Bugün olağanüstü genel kurul var. Peki şu anda ben ne biliyorum? Hiçbir şey. Ben de bugün göreceğim.”

İmamoğlu, “Bir belediye başkanı fiyat artmalı diye feryat eder mi! Ama mecburuz” diye tepki gösterdi.