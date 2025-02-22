İmamoğlu Sahtecilik Suçlamasıyla İfadeye Çağrıldı

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NA YENİ SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında lisans diplomasının sahte olduğu iddiaları ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan raporlar ışığında “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıyor. İmamoğlu, 26 Şubat’ta ifadeye çağrıldı. İddialara göre, İmamoğlu 1990 yılında YÖK tarafından tanınmayan Girne Amerikan Üniversitesi’nden, İstanbul Üniversitesi’ne bağlı İşletme Fakültesi’nin İngilizce İşletme bölümüne geçiş yapmıştı. Bu durumun usulsüz olduğu öne sürülüyor. İmamoğlu’nun yasa dışı yatay geçiş yaparak kaydını yaptırıp mezun olması ve diploma almasının yasalara aykırı olduğu ifade ediliyor.

İMAMOĞLU’NUN EĞİTİM GEÇMİŞİ

İmamoğlu, diplomasıyla ilgili iddialarla uzun süredir gündemde. Kendisi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Eğitim geçmişi ise Trabzon Lisesi’nden mezuniyetle başlamaktadır. İmamoğlu, KKTC’de önce Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı, ancak birkaç gün sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne aldırdı. Ailesinin 1987 yılında İstanbul’a taşınmasının ardından, KKTC’de iki yıl öğrenim gördükten sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi (İngilizce) bölümüne yatay geçiş yaptı ve bu bölümden 1994 yılında mezun oldu. Sonrasında, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında yüksek lisans (MBA) eğitimine başladı, fakat bir süre ara verdi. Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde öğrenci affından yararlanarak yüksek lisans eğitimini tamamladı.