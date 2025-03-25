İmamoğlu Soruşturmasında 172 Kişi Tutuklandı

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLULUĞU VE GÖZALTILAR

Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk” soruşturması çerçevesinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlar hakkında yürütülen soruşturma sonucunda toplamda 208 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerin 172’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA GEREKEN BİR KONUDUR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik terör ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında tutuklanmanın ardından İBB binası ile bazı cadde ve sokaklarda yaşanan olaylarla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu belirlenen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlattı. “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet”, “görevli memura mukavemet” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından 206 şüpheli gözaltına alındı.

İŞLEM SÜREÇLERİ VE SONUÇLAR

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta yapılan ifade işlemlerinin ardından 206 şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne yönlendirildi. Buradaki işlemler neticesinde 206 şüpheliden 172’si tutuklandı, 29’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, 6 şüpheliye ev hapsi uygulanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.