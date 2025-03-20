İmamoğlu Soruşturmasında Gözaltı Sayısı Artıyor

TERÖR VE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan terör, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor. PKK ile iş birliği yapma, terör örgütü üyelerini istihdam etme gibi suçlamaların bulunduğu iki ayrı dosyada toplamda 106 şüpheli yer alıyor. Dün sabah gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutulurken, operasyon kapsamında şimdiye kadar 87 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ekiplerin hala firari durumda olan 19 şüpheliyi yakalama çabası devam ediyor.

İFADE İŞLEMLERİ VE GÖRÜŞME

Gözaltı kararları gereği İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’ne getirilen şüpheliler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’nın da yer aldığı 87 kişinin ifade işlemlerine 28 saat sonra başlandı. İmamoğlu’nun emniyetteki işlemleri devam ederken, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, gözaltındaki İmamoğlu ile olan görüşmesini paylaştı. Sağkan, “Az önce Ekrem Bey ile görüştüm. Henüz ifadesi alınmadı. Morali ve sağlığının yerinde olduğunu gördüm.” şeklinde bilgi verdi.

İMAMOGLU İNŞAAT’INA EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde, MASAK raporlarına dayanarak Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne savcılığın talebi üzerine sulh ceza hâkimliği kararı ile el konuldu. Hakkında gözaltı kararı verilen Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu ise iş yerinden 40 milyon TL parayı alıp çıkmasının ardından gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ilk görüntüler de ortaya çıktı; kendisi mali şube görevlileri eşliğinde adliyeye götürülürken bir vatandaşa el salladı.

SUÇLAMALAR VE AÇIKLAMALAR

İmamoğlu ve 105 isme yöneltilen suçlamalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından detaylı bir şekilde açıklandı. Açıklamada, “CHP’deki ‘para sayma’ görüntüleriyle ilgili ifade veren tanıkların ‘İBB Başkanı İmamoğlu ile birçok kişinin iş adamlarını para vermeye zorladığı’ yönündeki beyanları yer aldı. Ayrıca, İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan ihalelerde usulsüzlükler tespit edildi.” ifadesine yer verildi. Şüphelilerin birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelerle suçları örgütlü bir biçimde işledikleri öne sürüldü.

SORUŞTURMALARIN SEYRİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başka bir soruşturma açıklamasında ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerel seçimlerde terör örgütü ile iş birliği yaptığına dair detaylar yer aldı. Bu bağlamda, İmamoğlu ve diğer bazı şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerine bilerek katıldıkları ifade edildi. Bu çerçevede eş zamanlı gözaltı, yakalama ve arama işlemleri için talimatlar verildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

“Suç örgütü” soruşturması çerçevesinde gözaltı kararı verilen isimler arasında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Murat Çalık ve diğer 85 kişi yer aldı. ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturması dahilinde gözaltına alınan isimler de belirtilirken, her iki soruşturma dahil toplam 87 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Diğer şüpheliler hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.