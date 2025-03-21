İmamoğlu Soruşturmasında Gözaltılar ve Bağlantılar

SORUŞTURMANIN KAPSAMI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik yapılan soruşturma dahilinde pek çok kişi gözaltına alındı. T24 yazarı Eray Özer, bu kişilerin isimlerini ve aralarındaki bağlantıları kapsamlı bir araştırma ile derledi. Listede iş insanları, belediye yöneticileri ve medya ile reklam sektöründen pek çok isim bulunuyor. Özer, bazı kişilerin yıllardır hedef alındığını ve kimileri hakkında yeterli bilgiye ulaşılamadığını ifade ediyor.

GÖZALTI LİSTESİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin tam listesi için T24’te Eray Özer’in haberine bakabilirsiniz. Bu operasyon, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kurultay sürecinde çıkan para sayma görüntüleriyle bağlantılı olarak başlatılan soruşturmalarla ilişkilendiriliyor. İktidar yanlısı medya, birçok ismi uzun zamandır gündemde tutarken, muhalefet çevreleri ise sürecin siyasi bir mahiyet taşıdığını savunuyor.