İmamoğlu: Suç duyurusunda bulunacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yüklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İçişleri bakanı asla adil değildir. Bakanın görev ihmalini resmi belge ile adım adım aktararak kanıtlamış durumdayız. Takipçisi olup bunu burada bırakmayacağız, hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı duyuruyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bilgi ve belgelerle, hem terör soruşturması, hem de siyasi yasak davasıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İBB’nin Saraçhane’deki başkanlık binasında gerçekleşen basın toplantısına CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyrazoğlu da katıldı.

“ILIK SU DEMOKRATI OLMAYACAĞIZ”

İmamoğlu yaptığı açıklamada, “Biz asla ılık su demokratı olmadık olmayacağız. Biz de buna alışırsak daha ötesi buna mani olmazsak 25 yıl sonra İstanbul’u bizlere emanet eden milletimizin yüzüne bakacak durumumuz kalmaz, bakamayız. Ben bakamam. Bu makamı layık görenlere sen yapman gereken her şeyi yaptın dedirtmezsem ben milletimin yüzüne bakamam. Yapmazsam, onlar da benim yüzüme bakmaz. Gayri ahlaki anti demokratik müdahaleler bir takvim ve disiplin içinde üzerimize uygulanıyor” dedi.

Ekrem İmamoğlu, “Ortaya koyacağımız gerçekler, kolay lokma asla olmayacağımızın kanıtıdır. Bu toplantıyı İçişleri Bakanını utandırmak için de düzenlemedim. Çünkü bakan beyi ciddiye alma zamanı çoktan geçmiştir. O kendini tüketmiş ve son kullanma tarihini tamamlamıştır. Bir de sayın bakanın yarattığı kirlilikte gizlenen karanlık olan bir süreci yöneten bir bakan daha vardır. Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ. İçişleri bakanı asla adil değildir. Tek soru sordum. AK Partili belediyelerin de personelle ilgili terör soruşturması açtın mı açmadın mı? Yanıt veremedi. Son basın toplantısında tek kelime dahi buna değinmedi. O ve kendini teslim ettiği mefistosu adaletsizliği, hukuksuzluğu sadece muhalefet partileri belediyelere uyguladığını çok iyi biliyor” diye konuştu.

Bakanın kullanması bir yetkisi var demiştim diyen İmamoğlu, “Sayın Bakan sayı ve örgüt ismi vererek terörist tespiti yapmış ama 8 ay boyunca, terörist iddia ettiği kişileri yetkisi olmasına rağmen işten çıkarmamıştır. Bakan Soylu, terörist diye iddia kişileri işten çıkarmayarak net olarak görev suçu işlemiştir dedik” diyerek, Bakan Soylu’nun verdiği yanıtı dinletti.