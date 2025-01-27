İmamoğlu Suçladı, Bilirkişi Yanıt Verdi: Bağlamaz

İMAMOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla bir soruşturma süreci başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine karar verilmesi amacıyla açıkça hedef gösterdiğini bildirdi.

CUMA GÜNÜ İFADE VERECEK

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında yargı görevini yapanları, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs ve adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçları kapsamında bir soruşturma başlattı. İBB Başkanı İmamoğlu, 31 Ocak Cuma günü saat 09.00’da ifadeye çağrıldı. Medyada bu konuya dair açıklama yapanlar için de gerekli tespitlerin yapılarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gerekli soruşturmaların başlatılması için talimat verildiği ifade edildi.

İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

İmamoğlu, basın toplantısında bilirkişiyi yanlı rapor düzenlemekte suçladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “turpun büyüğü heybede” sözüne atıfta bulunarak, basın toplantısının ismini bu şekilde seçtiğini belirtti. İmamoğlu, “Adalet Bakanı’na sesleniyorum. Biz de Cumhurbaşkanı’ndan etkilenerek basın toplantımıza bu ismi koyduk. Basın toplantımızın adı turpun büyüğü. Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, imzasız raporlar insanların nasıl suçlandığını sizlerle paylaşacağım, lafla da değil, belgeleriyle açıklayacağım.” diye konuştu. İmamoğlu, açılan davalarda lehine olan bilirkişi raporlarının sonradan tersine döndüğünü iddia etti.

BİLİRKİŞİDEN CEVAP

İmamoğlu’nun suçlamalarına maruz kalan bilirkişi, Halk TV’ye yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Yalnızca CHP davalarına bakmadığını, diğer partilerin davalarıyla da ilgilendiğini belirten bilirkişi, “Beni kimse bağlamaz. Asla seçilmiş kişi değilim.” ifadelerini kullandı. Bilirkişi, dosyaları alırken savcılarla istişare etmediğini, 1970 yılından beri bu ticari hayatın içinde bulunduğunu ve muhasebecilik de yaptığını söyleyerek yetindi.