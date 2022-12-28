İmamoğlu, terör soruşturmasına yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin terör soruşturmasına yanıt verdi.

İddialar üzerine İçişleri Bakanlığı’ndan isim istediklerini ancak alamadıklarını, soruşturma heyetinin tarafsız olmadığını, soruşturma kapsamındaki 1 Ocak 2019-27 Haziran 2019 tarihleri arasında görevde olmadığını, bu dönemde belediyeye eski başkan ve kayyum baktığını, Anayasa Mahkemesi kararı gereğince, 2019 yılı sonundan 2021 Nisan ayına kadar arşiv araştırması yapılamadığını savunan İBB Başkanı, “Eğer savcılığa sunulan raporda eski başkan Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi ve onların yöneticileri hakkında da işlem talep edilmişse bir lafım yok. Unutmayın, altını tekrar çiziyorum. O raporda sadece İmamoğlu ve onun yöneticileri suçlanırsa gök kubbeyi başınıza yıkarız” dedi.

İmamoğlu, İBB’ye terör örgütleri üyeleri ve bağlantılı kişilerin işe alındığı gerekçesiyle başlatılıp savcılığa ulaştırılan İçişleri Bakanlığı soruşturma raporu hakkında basın toplantısı düzenlendi. İmamoğlu, kendisini savunurken şu açıklamaları yaptı:

“İlk olarak 9 Aralık 2021 günü TBMM’de İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken hezeyana kapılan bakan, sayı ve örgüt listesi vererek, ‘557 teröristin çalıştığını’ iddia etmiştir. Aradan geçen zamanda terörist olduğunu iddia ettiği kişilere karşı herhangi bir yasal girişimde de bulunmamıştır. Oysa biz görevimizin gereği söylenen bu sözü kıymetli bularak girişimde bulunmak istedik. ‘Bu 557 teröristin isimlerini bize verin işlem başlatalım’ dedik. Aldığımız yanıt ‘Siz bizim muhatabımız değilsiniz’ oldu.”

– 26 Kasım 2022 günü bakan bey yine medyanın karşısına çıktı ve aralarında İBB’nin de olduğu bazı belediyelerle ilgili müfettiş raporundan bir kısım iddiaları gerçekmiş gibi kamuoyuna sundu…’CHP’li belediyelerle ilgili 1107 soruşturma açtık ama AK Partili belediyelere de 885 soruşturma başlattık’ diyerek ne kadar da adaletli olduğunu anlatmaya çalışıyor. Sen terör örgütü üyeliği suçlamalarıyla sadece CHP’li belediyelere soruşturma açtın. Yasal olarak belediyelerin hiçbir güvenlik soruşturması yapamayacağı bir döneme ilişkin soruşturma açıyorsun. Eğer adil bir bakansan 19 AK Partili ve kayyumun yönettiği büyükşehir belediyelerine de İBB’ye yaptığın personel soruşturmasını yap. Eğer adaletli olduğunu iddia ediyorsan CHP’li belediyelere gösterdiğin sertliği, yüzlerce AKP’li ve MHP’li ilçe belediyesine de göster…”