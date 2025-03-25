İmamoğlu Tutuklandı: İBB Başkanvekili Kim Olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Beklentiler Artıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. İmamoğlu’nun yerine belediyeye kimin başkanvekili olacağı hakkında belirsizlik sürerken, gözler yarın saat 13.00’te yapılacak belediye meclisi toplantısına çevrildi. Bu toplantıda, başkan vekilinin seçimi gerçekleştirilecek.

CHP ve Diğer Partilerin Temsili

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde toplam 314 üye bulunuyor. Bu üyelerden 185’i Cumhuriyet Halk Partisi, 120’si AK Parti, 6’sı MHP ve 2’si BBP üyesi. Cumhuriyet Halk Partisi, başkan vekili adayı olarak göstereceği ismi henüz açıklamadı. CHP kulislerinde ise Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in isimleri öne çıkıyor.

Yasaların Getirdiği Engeller

Ancak, Belediye Kanunu’ndaki bir madde CHP’nin başkanvekilliği planlarını zora soktu. Avukat Rezan Epözdemir, konu hakkında önemli bir açıklama yaptı. Epözdemir, X hesabından yaptığı paylaşımda “Bir çok basın mensubu arkadaşımız soruyor, buradan cevaplayayım. Belediye Kanunu’nun 45. maddesine göre, bir büyükşehir belediye başkanının seçilmeye engel mahkumiyet kararının kesinleşmesi durumunda, görevden uzaklaştırma ve tutuklama halinde yerine başkan vekili seçilir. Sayın İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılması durumunda, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 17. maddesinin 2. fıkrası gereğince ilçe belediye başkanları başkan vekili seçilemezler. Yarınki oylamada İBB başkan vekili, ilçe belediye başkanı olmayan meclis üyelerinden seçilebilir. Adı geçen ilçe belediye başkanlarının İBB başkan vekili olarak seçilmesi hukuken mümkün değildir” ifadelerini kullandı.